FT: Всемирный экономический форум может переехать из Давоса

Руководство Всемирного экономического форума (ВЭФ) рассматривает возможность изменения места проведения ежегодного мероприятия, которое традиционно проходит в швейцарском Давосе.

Об этом сообщает Financial Times, пишет "Европейская правда".

В публикации говорится, что Ларри Финк, глава BlackRock и временный сопредседатель правления ВЭФ, в частном порядке обсудил различные варианты, в том числе постоянный перенос саммита из Давоса или использование мест проведения по очереди.

Среди обсуждаемых мест были американский Детройт и ирландский Дублин.

Финк хочет реформировать форум, который широко критикуют за элитарность и оторванность от реальности.

Он считает, что доступ к нему должен быть расширен за пределы политических и бизнес-лидеров, которые обычно посещают ВЭФ, рассказывают источники FT.

ВЭФ должен "начать делать что-то новое: появляться – и слушать – в тех местах, где на самом деле строится современный мир", – написал Финк в своих соцсетях.

Хотя руководство ВЭФ продолжает подтверждать, что Давос, который принимает ежегодную встречу уже почти шесть десятилетий, является духовной и практической родиной мероприятия, внутри организации также признают растущие логистические и стратегические проблемы, связанные с этим местом, добавили два собеседника.

ВЭФ "перерос" свои возможности, сказал один из высокопоставленных руководителей, который простоял в пробке три с половиной часа, чтобы попасть в небольшой горнолыжный поселок для участия в мероприятии на этой неделе.

"Он стал жертвой собственного успеха", – сказал один из участников обсуждений.

Нехватка жилья, расходы на охрану и ограниченная физическая инфраструктура были признаны представителями ВЭФ как проблематичные.

Ожидается, что прибытие президента США Дональда Трампа в среду еще больше усложнит логистические проблемы, связанные с саммитом.

"Для швейцарского правительства важно, чтобы ВЭФ сохранял прочные связи со Швейцарией", – сказал один из участников, добавив, что сохранение форума в Европе является приоритетом для многих его высокопоставленных руководителей.

Это не первый раз, когда предлагается перенести ежегодные заседания форума. В частности, несколько лет назад рассматривалась возможность переноса штаб-квартиры форума в Дубай.

Официально форум продолжает поддерживать Давос. Директора ВЭФ публично подчеркнули историческое значение альпийского местоположения, которое также приносит важные доходы от туризма и инвестиции. Швейцарское правительство и некоторые ведущие компании страны также, вероятно, будут сопротивляться любым попыткам переноса.

"Швейцарцы будут категорически против переноса: это создаст препятствия", – сказал представитель ВЭФ, добавив, что любые шаги "не являются окончательными".

Стоит отметить, что, по данным СМИ, Дональд Трамп в своей речи в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, как ожидается, набросится с критикой на мировых лидеров.