Рютте каже, що непублічно намагається владнати ситуацію довкола Гренландії

Генсек НАТО Марк Рютте знову відмовився коментувати суперечку між США і Данією щодо Гренландії, заявивши, що непублічно працює над пошуком вирішення.

Заяву Рютте наводить Euronews, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив генсек НАТО, єдиний спосіб вийти з кризи – це "продумана дипломатія".

"Можете бути впевнені, що я працюю над цим питанням за лаштунками. Мої заяви нічого не додадуть", – сказав він.

За словами Рютте, США залишаються відданими військовому альянсу, оскільки "НАТО має вирішальне значення не тільки для оборони Європи, але й для оборони США".

Він також додав, що США "потребують безпечної Арктики, безпечного Атлантичного океану і безпечної Європи".

Генсек НАТО переконаний, що щодо Арктики президент Дональд Трамп "має рацію".

"Ми маємо захищати Арктику від впливу Росії та Китаю", – сказав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що населення і влада арктичного острова повинні почати готуватися до можливого військового вторгнення, навіть якщо це і залишається малоймовірним сценарієм.

Дональд Трамп заявив, що ситуація з Гренландією зрештою буде врегульована так, що це вдовольнить і Сполучені Штати, і НАТО.

Читайте також на цю тему: Гренландська криза, що б'є по Україні. Які наслідки для ЗСУ матиме конфлікт Трампа з Європою.