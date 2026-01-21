Рютте говорит, что непублично пытается уладить ситуацию вокруг Гренландии

Генсек НАТО Марк Рютте вновь отказался комментировать спор между США и Данией по поводу Гренландии, заявив, что непублично работает над поиском решения.

Заявление Рютте приводит Euronews, сообщает "Европейская правда".

Как отметил генсек НАТО, единственный способ выйти из кризиса – это "продуманная дипломатия".

"Можете быть уверены, что я работаю над этим вопросом за кулисами. Мои заявления ничего не добавят", – сказал он.

По словам Рютте, США остаются преданными военному альянсу, поскольку "НАТО имеет решающее значение не только для обороны Европы, но и для обороны США".

Он также добавил, что США "нуждаются в безопасной Арктике, безопасном Атлантическом океане и безопасной Европе".

Генсек НАТО убежден, что в отношении Арктики президент Дональд Трамп "прав".

"Мы должны защищать Арктику от влияния России и Китая", – сказал он.

Напомним, премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что население и власти арктического острова должны начать готовиться к возможному военному вторжению, даже если это и остается маловероятным сценарием.

Дональд Трамп заявил, что ситуация с Гренландией в конечном итоге будет урегулирована так, что это удовлетворит и Соединенные Штаты, и НАТО.

