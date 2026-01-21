Азербайджан вирішив приєднатись до Ради миру Трампа

Президент Азербайджану Ільхам Алієв прийняв запрошення президента США Дональда Трампа приєднатися до його Ради миру.

Про це йдеться в листі Алієва до Трампа, який наводить АЗЕРТАДЖ, повідомляє "Європейська правда".

У листі Алієв подякував своєму американському колезі за запрошення приєднатися до Ради миру як країні-засновниці.

"Я приймаю це запрошення як знак взаємовигідного і заснованого на взаємній повазі партнерства між Азербайджанською Республікою і Сполученими Штатами Америки, а також як визнання ролі Азербайджану в просуванні миру і стабільності на регіональному і глобальному рівнях", – йдеться у листі.

Як вказав Алієв, Азербайджан поділяє "благородну місію" Ради миру припинити конфлікт у секторі Гази і побудувати "більш безпечне і процвітаюче майбутнє для всіх, хто постраждав від цього тривалого конфлікту".

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко підписав документ про приєднання до Ради миру.

За планами Трампа, Рада миру щодо сектора Гази повинна бути створена під ширшою парасолькою Ради миру, для участі у якій президент США Дональд Трамп збирається вимагати від держав по мільярду доларів.

Трамп запросив до членства у Раді миру низку європейських держав, Канаду, а також Росію і Білорусь.