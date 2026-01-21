Азербайджан решил присоединиться к Совету мира Трампа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял приглашение президента США Дональда Трампа присоединиться к его Совету мира.

Об этом говорится в письме Алиева к Трампу, которое приводит АЗЕРТАДЖ, сообщает "Европейская правда".

В письме Алиев поблагодарил своего американского коллегу за приглашение присоединиться к Совету мира в качестве страны-основателя.

"Я принимаю это приглашение как знак взаимовыгодного и основанного на взаимном уважении партнерства между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки, а также как признание роли Азербайджана в продвижении мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях", – говорится в письме.

Как указал Алиев, Азербайджан разделяет "благородную миссию" Совета мира по прекращению конфликта в секторе Газа и построению "более безопасного и процветающего будущего для всех, кто пострадал от этого длительного конфликта".

Накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал документ о присоединении к Совету мира.

По планам Трампа, Совет мира по сектору Газы должен быть создан под более широким зонтиком Совета мира, для участия в котором президент США Дональд Трамп собирается требовать от государств по миллиарду долларов.

Трамп пригласил в члены Совета мира ряд европейских государств, Канаду, а также Россию и Беларусь.