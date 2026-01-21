У Німеччині майже 1000 мігрантів безслідно зникли з центрів для біженців

За півтора року сотні шукачів притулку зникли з приймальних центрів у німецькій землі Рейнланд-Пфальц, і їх місцеперебування невідоме.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

За даними Міністерства інтеграції в Майнці, кількість осіб, місцеперебування яких було невідоме з 1 липня 2024 року до кінця минулого року, становила 923. Зараз процедури в закладах переглядаються, а також планується обмін інформацією з іншими федеральними землями з цього питання.

Земля оприлюднила дані щодо цих осіб, яких в офіційній термінології називають "зниклими", після дебатів, що розпочалися в останні дні. Ця дискусія була викликана оприлюдненою інформацією про біженців, які зникли з центру в Бітбурзі. Зараз це питання також обговорюється в комітеті з інтеграції земельного парламенту в Майнці.

У земельному парламенті Томас Ліннерц, президент ADD (агентства, відповідального за центри прийому біженців), заявив, що всі 923 зниклі безвісти особи більше не отримуватимуть державну допомогу. Янош Літтіг, державний секретар з питань інтеграції, оголосив, що вони будуть вивчати можливі поліпшення процедур у приймальних центрах. Він припустив, що це питання стосується також інших федеральних земель, і тому вони також вивчать, які заходи вживаються там.

Мешканці вважаються зниклими, якщо вони не з'являються в центрі понад три дні. Міністерство вибрало період з початку липня 2024 року до кінця грудня 2025 року для підрахунку цифр, оскільки мігранти розміщуються в приймальних центрах землі максимум на 18 місяців, перш ніж їх розподіляють по муніципалітетах.

Нагадаємо, федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило про різке зниження кількості прохань надати притулок у 2025 році.

Наприкінці грудня писали, що Німеччина здійснила депортацію до Сирії засудженого сирійського громадянина – вперше від початку громадянської війни в країні у 2011 році.

Також Німеччина поновила депортації до Афганістану.