В Германии почти 1000 мигрантов бесследно исчезли из центров для беженцев

За полтора года сотни искателей убежища исчезли из приемных центров в немецкой земле Рейнланд-Пфальц, и их местонахождение неизвестно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

По данным Министерства интеграции в Майнце, количество лиц, местонахождение которых было неизвестно с 1 июля 2024 года до конца прошлого года, составило 923. Сейчас процедуры в учреждениях пересматриваются, а также планируется обмен информацией с другими федеральными землями по этому вопросу.

Земельные власти обнародовали данные об этих лицах, которых в официальной терминологии называют "пропавшими", после дебатов, начавшихся в последние дни. Эта дискуссия была вызвана обнародованной информацией о беженцах, которые исчезли из центра в Битбурге. Сейчас этот вопрос также обсуждается в комитете по интеграции земельного парламента в Майнце.

В земельном парламенте Томас Линнерц, президент ADD (агентства, ответственного за центры приема беженцев), заявил, что все 923 пропавшие без вести лица больше не будут получать государственную помощь. Янош Литтиг, государственный секретарь по вопросам интеграции, объявил, что они будут изучать возможные улучшения процедур в приемных центрах. Он предположил, что этот вопрос касается также других федеральных земель, и поэтому они также изучат, какие меры принимаются там.

Жители считаются пропавшими, если они не появляются в центре более трех дней. Министерство выбрало период с начала июля 2024 года до конца декабря 2025 года для подсчета цифр, поскольку мигранты размещаются в приемных центрах земли максимум на 18 месяцев, прежде чем их распределяют по муниципалитетам.

Напомним, федеральное министерство внутренних дел Германии сообщило о резком снижении количества просьб о предоставлении убежища в 2025 году.

В конце декабря писали, что Германия осуществила депортацию в Сирию осужденного сирийского гражданина – впервые с начала гражданской войны в стране в 2011 году.

Также Германия возобновила депортации в Афганистан.