ЄС вирішить, чи брати участь у Раді миру Трампа, на позачерговому саміті лідерів 22 січня

Європейський Союз цінує запрошення США до Ради миру, яке він отримав, але рішення щодо цього буде прийматися на позачерговому засіданні лідерів ЄС у Брюсселі 22 січня.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив заступник головної речниці Європейської комісії Олоф Гілл, відповідаючи на питання журналістів 21 січня.

Лідери ЄС приймуть остаточне рішення щодо членства у Раді миру Трампа у четвер, 22 січня.

"Отже, що я можу сказати, це те, що США запросили нас приєднатися до Ради миру. Як ми вже казали у понеділок, ми цінуємо це запрошення", – заявив Гілл.

Він додав, що у ЄС поділяють "мету досягнення миру, зокрема, коли йдеться про внесок у другу фазу всеосяжного плану з припинення конфлікту в Газі".

"Наразі президент (фон дер Ляєн. – "ЄП") зосереджена на підготовці до важливого засідання Європейської ради, яке відбудеться у четвер, і ми очікуємо, що питання Ради миру буде обговорюватися на Європейській раді. Тож ми з нетерпінням чекаємо на ці обговорення", – повідомив речник.

Як повідомляла "Європейська правда", запропонована президентом США Дональдом Трампом Рада миру щодо сектора Гази повинна бути створена під ширшою парасолькою Ради миру, для участі у якій президент США Дональд Трамп збирається вимагати від держав по мільярду доларів.

Трамп запросив до членства у Раді миру низку європейських держав, Канаду, а також Росію і Білорусь.

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко вже підписав документ про приєднання до Ради миру.

