ЕС решит, участвовать ли в Совете мира Трампа, на внеочередном саммите лидеров 22 января

Европейский Союз ценит приглашение США в Совет мира, которое он получил, но решение по этому вопросу будет приниматься на внеочередном заседании лидеров ЕС в Брюсселе 22 января.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявил заместитель главного спикера Европейской комиссии Олоф Хилл, отвечая на вопросы журналистов 21 января.

Лидеры ЕС примут окончательное решение о членстве в Совете мира Трампа в четверг, 22 января.

"Итак, что я могу сказать, так это то, что США пригласили нас присоединиться к Совету мира. Как мы уже говорили в понедельник, мы ценим это приглашение", – заявил Хилл.

Он добавил, что в ЕС разделяют "цель достижения мира, в частности, когда речь идет о вкладе во вторую фазу всеобъемлющего плана по прекращению конфликта в Газе".

"Сейчас президент (фон дер Ляйен. – ЕП) сосредоточена на подготовке к важному заседанию Европейского совета, которое состоится в четверг, и мы ожидаем, что вопрос Совета мира будет обсуждаться на Европейском совете. Поэтому мы с нетерпением ждем этих обсуждений", – сообщил пресс-секретарь.

Как сообщала "Европейская правда", предложенный президентом США Дональдом Трампом Совет мира по сектору Газы должен быть создан под более широким зонтиком Совета мира, для участия в котором президент США Дональд Трамп собирается требовать от государств по миллиарду долларов.

Трамп пригласил в члены Совета мира ряд европейских государств, Канаду, а также Россию и Беларусь.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже подписал документ о присоединении к Совету мира.

