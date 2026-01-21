Еврокомиссар по обороне: ЕС не готов к угрозе дронов РФ – нужны новые подходы

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что страны Европейского Союза оказались не готовы к новым вызовам, связанным с использованием Россией дронов, а также подчеркнул неотложную необходимость создания соответствующей оборонной экосистемы.

Об этом он сказал во время панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, организованной Фондом Виктора Пинчука, пишет корреспондент "Европейской правды".

Кубилюс заявил, что для него холодным душем стало то, как Россия снова "хорошо сработала с провокациями", имея в виду дроны, которые залетали в Польшу и Литву.

"Оказалось, что после того, как еще с 2023 года массовое использование дронов стало реальностью на фронте в Украине, с обеих сторон, через два года такого опыта наши страны оказались абсолютно не готовы к подобным провокациям", – отметил он.

Еврокомиссар заявил, что у ЕС нет возможностей обнаруживать дроны, а также нет эффективных и недорогих средств для их уничтожения.

"Польша, например, отреагировала, скажем так, довольно „традиционным" способом – подняли истребители и сбивали дроны ракетами стоимостью около миллиона евро", – отметил он.

Кубилюс подчеркнул, что трансформация требует времени, а Европа "слишком медлительна и опаздывает".

"Реальные изменения в Европейском Союзе начались, пожалуй, только в течение последнего года. Мы выделяем средства, мы реально давим на трансформацию, но этого все равно недостаточно", – считает он.

Поэтому еврокомиссар по обороне уверен: Европе нужно перенять от Украины "понимание экосистемы".

По его словам, для 1200 километров линии фронта в Украине нужно около 4 млн дронов в год. По его подсчетам, для Литвы с примерно 900 км "чувствительной" границы с Беларусью и Россией нужна способность использовать около 3 млн дронов.

"Мой вопрос был прост: должны ли мы уже сейчас произвести 3 млн дронов и положить их на склады? Ответ был очевиден: это было бы полной ерундой. Потому что за два месяца эти дроны устаревают. Вместо этого нужно создавать экосистему. Нужно иметь подготовленные команды людей, которые производят, которые управляют, которые способны работать вместе. И параллельно нужно полностью менять систему оборонных закупок", – подытожил Кубилюс.

Напомним, в ночь с 9 на 10 сентября прошлого года российские дроны вторглись в воздушное пространство Польши. Часть российских дронов была сбита польской армией с помощью союзников из НАТО.

В последующие недели обломки беспилотников находили в нескольких воеводствах. 10 сентября Польша обратилась к НАТО с просьбой о применении статьи 4 Североатлантического договора.

Также напомним, что Еврокомиссия 16 октября представила государствам-членам комплексный план укрепления европейских оборонных возможностей, который среди прочего предусматривает противодействие беспилотникам и другим угрозам с воздуха, моря и космоса.

По планам, новая система противодействия беспилотникам полностью заработает до конца 2027 года.