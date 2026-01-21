ЗМІ: переговори Трампа і Мерца у Давосі скасували

Запланована двостороння зустріч між Дональдом Трампом і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Давосі в середу була скасована.

Про це Bild повідомило джерело в німецькому уряді, пише "Європейська правда".

Причиною скасування зустрічі стало запізнення президента США на Всесвітній економічний форум.

Як повідомляли раніше, Трамп мав летіти до Швейцарії на літаку Boeing VC-25, модифікованій військовій версії знаменитого чотиримоторного літака 747.

Цей літак був змушений повернутися на базу Ендрюс після того, як незабаром після зльоту виникли проблеми з електрообладнанням.

Через деякий час літак з американським президентом на борту все ж вилетів до Швейцарії.

Мерц сподівався на зустріч з Трампом у Давосі у спробі пом’якшити напругу, що виникла через претензії США на Гренландію.