СМИ: переговоры Трампа и Мерца в Давосе отменили

Запланированная двусторонняя встреча между Дональдом Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Давосе в среду была отменена.

Об этом Bild сообщил источник в немецком правительстве, пишет "Европейская правда".

Причиной отмены встречи стало опоздание президента США на Всемирный экономический форум.

Как сообщалось ранее, Трамп должен был лететь в Швейцарию на самолете Boeing VC-25, модифицированной военной версии знаменитого четырехмоторного самолета 747.

Этот самолет был вынужден вернуться на базу Эндрюс после того, как вскоре после взлета возникли проблемы с электрооборудованием.

Через некоторое время самолет с американским президентом на борту все же вылетел в Швейцарию.

Мерц надеялся на встречу с Трампом в Давосе в попытке смягчить напряжение, возникшее из-за претензий США на Гренландию.