Жертвами зіткнення поїздів в Іспанії стали вже 43 особи

В Іспанії внаслідок зіткнення двох поїздів у місті Адамус, яке сталось у неділю, загинули вже 43 особи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Рятувальники на місці аварії виявили ще одне тіло серед уламків поїзда Alvia Мадрид-Малага, який зіткнувся з поїздом Iryo Малага-Мадрид, що зійшов з рейок раніше.

Таким чином, кількість загиблих в результаті аварії, що сталася в неділю вдень, досягла 43 осіб.

Нагадаємо, в іспанському Адамусі кілька вагонів поїзда Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида з 300 пасажирами, зійшли з рейок і зіткнулися з поїздом Alvia, що рухався в протилежному напрямку зі 184 пасажирами на борту в напрямку Уельви.

Іспанська влада виключила диверсію як можливу причину трагедії на залізниці.

Крім того, у вівторок неподалік Барселони сталась аварія із приміським поїздом, внаслідок якої загинула одна людина, ще 37 отримали поранення.