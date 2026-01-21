Жертвами столкновения поездов в Испании стали уже 43 человека

В Испании в результате столкновения двух поездов в городе Адамус, которое произошло в воскресенье, погибли уже 43 человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Спасатели на месте аварии обнаружили еще одно тело среди обломков поезда Alvia Мадрид-Малага, который столкнулся с поездом Iryo Малага-Мадрид, сошедшим с рельсов ранее.

Таким образом, число погибших в результате аварии, произошедшей в воскресенье днем, достигло 43 человек.

Напомним, в испанском Адамусе несколько вагонов поезда Iryo, следовавшего из Малаги в Мадрид с 300 пассажирами, сошли с рельсов и столкнулись с поездом Alvia, двигавшимся в противоположном направлении со 184 пассажирами на борту в направлении Уэльвы.

Испанские власти исключили диверсию как возможную причину трагедии на железной дороге.

Кроме того, во вторник недалеко от Барселоны произошла авария с пригородным поездом, в результате которой погиб один человек, еще 37 получили ранения.