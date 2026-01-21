Рютте каже, що Європа має бути щаслива через другий термін Трампа

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що переобрання Дональда Трампа президентом США є позитивним для Альянсу, адже без нього союзники не збільшили б витрати на оборону.

Заяву Рютте наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Ці висловлювання Рютте в Давосі пролунали в той момент, коли Трамп посилив свої погрози захопити Гренландію.

"Зараз я не маю популярності серед вас, бо захищаю Дональда Трампа, але я справді вірю, що ви можете радіти, що він є, бо він змусив нас у Європі активізуватися, зіткнутися з наслідками того, що ми маємо більше дбати про власну оборону", – сказав він.

За словами генсека НАТО, великі економіки Європи, включаючи Іспанію, Італію та Францію, ніколи б не погодилися виділяти 2% свого ВВП на оборону, якби Трамп не став президентом США.

"У жодному разі, без Дональда Трампа цього б ніколи не сталося. Зараз всі вони виділяють 2%", – наголосив Рютте.

Раніше у контексті суперечки щодо Гренландії Рютте заявив, що непублічно працює над тим, щоб знайти рішення.

Він також говорив, що ключовою проблемою для НАТО зараз є розв’язана РФ війна проти України, а не ситуація довкола Гренландії.

Читайте також на цю тему: Гренландська криза, що б'є по Україні. Які наслідки для ЗСУ матиме конфлікт Трампа з Європою.