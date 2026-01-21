Рютте говорит, что Европа должна быть счастлива из-за второго срока Трампа

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что переизбрание Дональда Трампа президентом США является положительным для Альянса, ведь без него союзники не увеличили бы расходы на оборону.

Заявление Рютте приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Эти высказывания Рютте в Давосе прозвучали в тот момент, когда Трамп усилил свои угрозы захватить Гренландию.

"Сейчас я не пользуюсь популярностью среди вас, потому что защищаю Дональда Трампа, но я действительно верю, что вы можете радоваться, что он есть, потому что он заставил нас в Европе активизироваться, столкнуться с последствиями того, что мы должны больше заботиться о собственной обороне", – сказал он.

По словам генсека НАТО, крупные экономики Европы, включая Испанию, Италию и Францию, никогда бы не согласились выделять 2% своего ВВП на оборону, если бы Трамп не стал президентом США.

"Ни в коем случае, без Дональда Трампа этого бы никогда не произошло. Сейчас все они выделяют 2%", – подчеркнул Рютте.

Ранее в контексте спора о Гренландии Рютте заявил, что непублично работает над тем, чтобы найти решение.

Он также говорил, что ключевой проблемой для НАТО сейчас является развязанная РФ война против Украины, а не ситуация вокруг Гренландии.

