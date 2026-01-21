В Норвегии предупреждают: Россия остается главной угрозой для НАТО

Министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик считает, что ситуация в НАТО сложная из-за кризиса вокруг Гренландии, но западные союзники должны помнить, что их общим противником является Россия.

Об этом он заявил в среду, 21 января, во время встречи с журналистами в Осло, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Сандвик подчеркнул, что Россия усиливает свое военное присутствие в Арктике.

"Это сложные времена. Ситуация в НАТО сложная", – сказал глава оборонного ведомства Норвегии.

В то же время он отметил, что основной угрозой для Запада и для всех членов НАТО, "как и раньше, является Россия".

Отметим, накануне министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что на фоне обострения ситуации вокруг Гренландии для Европы Украина остается приоритетом, а потому ЕС хотел бы сохранить и участие США в урегулировании российско-украинской войны.

Дания и Гренландия предложили развернуть на Гренландии миссию Североатлантического альянса. По данным СМИ, американский президент Дональд Трамп предположил, что военное присутствие европейцев на острове – это провокация против него.

Также он посоветовал Европе сосредоточиться на российско-украинской войне, а не на Гренландии.

