Стармер пообіцяв не поступатися Трампу в питанні Гренландії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не поступиться президенту США Дональду Трампу у його тиску на країни, які не згодні з планами Вашингтона щодо придбання Гренландії.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав під час виступу у парламенті, цитує Reuters.

Виступаючи перед законодавцями, Стармер закликав до "спокійного обговорення" щодо Гренландії, запевнивши, що не бажає ескалації торговельної війни зі США.

Це сталося після того, Трамп пригрозив запровадженням тарифів проти Британії та інших європейських країн, які не підтримують його прагнення заволодіти Гренландією.

"Я не поступлюся, Велика Британія не поступиться нашими принципами та цінностями щодо майбутнього Гренландії під загрозою тарифів, і це моя чітка позиція", – сказав прем'єр-міністр у парламенті.

Стармер також відповів на критику Трампа щодо угоди про продаж Британією острова Дієго-Гарсія в Індійському океані Маврикію. Глава британського уряду заявив, що це форма тиску на Лондон.

"Він використав ці слова з чіткою метою – чинити тиск на мене та Британію щодо моїх цінностей та принципів щодо майбутнього Гренландії", – відповів Стармер.

Водночас глава уряду Британії сказав, що Лондону все ще важливо співпрацювати з Вашингтоном, зокрема щодо війни в Україні.

"Це не означає, що ми погоджуємося зі США в усьому. Але безглуздо думати, що ми повинні розірвати наші відносини зі США, відмовитися від України та багатьох інших речей, важливих для нашої оборони, безпеки та розвідки", – відповів Стармер.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 20 січня розкритикував Велику Британію за укладення угоди про продаж острова Дієго-Гарсія в Індійському океані у складі архіпелагу Чагос острівній державі Маврикій минулого року. Він використав це як ще одну причину того, чому США повинні володіти Гренландією.

Уряд Британії відповів Трампу, що угода про передачу островів "забезпечує функціонування спільної бази США і Великої Британії на Дієго-Гарсія на багато поколінь".