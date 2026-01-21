Стармер пообещал не уступать Трампу в вопросе Гренландии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не уступит президенту США Дональду Трампу в его давлении на страны, которые не согласны с планами Вашингтона по приобретению Гренландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал во время выступления в парламенте, цитирует Reuters.

Выступая перед законодателями, Стармер призвал к "спокойному обсуждению" по Гренландии, заверив, что не желает эскалации торговой войны с США.

Это произошло после того, как Трамп пригрозил введением тарифов против Великобритании и других европейских стран, которые не поддерживают его стремление завладеть Гренландией.

"Я не уступлю, Великобритания не уступит нашим принципам и ценностям в отношении будущего Гренландии под угрозой тарифов, и это моя четкая позиция", – сказал премьер-министр в парламенте.

Стармер также ответил на критику Трампа в отношении соглашения о продаже Великобританией острова Диего-Гарсия в Индийском океане Маврикию. Глава британского правительства заявил, что это форма давления на Лондон.

"Он использовал эти слова с четкой целью – оказать давление на меня и Великобританию в отношении моих ценностей и принципов относительно будущего Гренландии", – ответил Стармер.

В то же время глава правительства Великобритании сказал, что Лондону по-прежнему важно сотрудничать с Вашингтоном, в частности в отношении войны в Украине.

"Это не означает, что мы согласны с США во всем. Но бессмысленно думать, что мы должны разорвать наши отношения с США, отказаться от Украины и многих других вещей, важных для нашей обороны, безопасности и разведки", – ответил Стармер.

Напомним, президент США Дональд Трамп 20 января раскритиковал Великобританию за заключение соглашения о продаже острова Диего-Гарсия в Индийском океане в составе архипелага Чагос островному государству Маврикий в прошлом году. Он использовал это как еще одну причину того, почему США должны владеть Гренландией.

Правительство Великобритании ответило Трампу, что соглашение о передаче островов "обеспечивает функционирование совместной базы США и Великобритании на Диего-Гарсия на многие поколения".