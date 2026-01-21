Трамп заявил, что "не видит проблемы" в покупке территорий, как 200 лет назад

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит никакой проблемы в том, чтобы выкупить Гренландию у Дании – как США получили часть своих территорий в прошлом – и что стремится к таким переговорам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Трамп в речи упомянул, что американские президенты прошлого интересовались приобретением Гренландии из-за ее стратегического значения и заявил, что хотел бы как можно скорее начать переговоры о "покупке" Гренландии.

"Только США могут защитить этот огромный кусок земли, кусок льда... чтобы это было хорошо для Европы и безопасности Европы и для нас. И поэтому я снова хочу немедленных переговоров для обсуждения приобретения Гренландии США. Так, как мы приобрели много других территорий в нашем прошлом – и как делали многие европейские государства, они тоже покупали земли. Здесь нет ничего плохого", – сказал президент США.

"Это не было бы угрозой для НАТО. Это бы очень улучшило безопасность всего альянса, НАТО", – добавил он, перейдя после этого к обвинению, что НАТО "ничего не дал США в обмен" на преобладающие американские вклады в коллективную безопасность.

Также Трамп упомянул оккупацию Дании Германией во время Второй мировой среди аргументов, почему хочет контролировать Гренландию.

В то же время он заявил, что не применит военную силу для захвата Гренландии.