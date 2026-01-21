Сибіга польською подякував полякам, які задонатили вже 60 млн грн "на тепло для Києва"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував усім небайдужим, які долучилися до польського збору на енергопідтримку для Києва і зібрали вже 5 млн злотих; звернення він записав польською мовою.

Як повідомляє "Європейська правда", відео й допис Сибіга опублікував у своєму X.

Сибіга зазначив, що повертається в Україну транзитом через Варшаву і хоче ще раз подякувати кожній польській родині та усім небайдужим, які долучились до збору "на тепло для Києва".

Wracając do domu przez Warszawę, nie mogłem powstrzymać się od podziękowania każdej polskiej rodzinie, każdej osobie o otwartym sercu i całemu polskiemu społeczeństwu.



Ukraina przechodzi bardzo ciężką zimę. I wy jesteście z nami w tych trudnych okolicznościach.



Zbiórka środków… pic.twitter.com/5XWv4yqORd – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 21, 2026

"Україна проходить через дуже складну зиму. І ви у цих труднощах – поряд з нами. Збір, організований польськими організаціями, вже накопичив понад 5 млн злотих. Близько 40 тисяч поляків підтримали його. Така підтримка демонструє справжнє ставлення польського народу до України", – наголосив Сибіга.

"Ще раз висловлюю вам велику подяку за вашу допомогу і за тепло, яке зігріває нас у найтемніші часи", – додав він.

Вдень 21 січня польський благодійний збір на генератори та іншу допомогу для Києва в умовах енергокризи на шосту добу перетнув цільову позначку 5 млн злотих, внески не припиняються.

Початково організатори ставили за мету зібрати гроші на 100 генераторів та зарядних станцій. Проте збір швидко набув велетенського розголосу у польському сегменті соцмереж, потрібну суму зібрали дуже швидко, а кількість донатів лише зростала. Після того цільову суму кілька разів підвищували, остання з них – 5 мільйонів злотих (60 млн гривень).

Раніше Сибіга закликав небайдужих у всьому світі наслідувати приклад Польщі.

Також у середу Андрій Сибіга обговорив з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас додаткову енергетичну допомогу для України.