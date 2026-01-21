Укр Рус Eng

Сибіга польською подякував полякам, які задонатили вже 60 млн грн "на тепло для Києва"

Новини — Середа, 21 січня 2026, 17:15 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував усім небайдужим, які долучилися до польського збору на енергопідтримку для Києва і зібрали вже 5 млн злотих; звернення він записав польською мовою.

Як повідомляє "Європейська правда", відео й допис Сибіга опублікував у своєму X.

Сибіга зазначив, що повертається в Україну транзитом через Варшаву і хоче ще раз подякувати кожній польській родині та усім небайдужим, які долучились до збору "на тепло для Києва". 

"Україна проходить через дуже складну зиму. І ви у цих труднощах – поряд з нами. Збір, організований польськими організаціями, вже накопичив понад 5 млн злотих. Близько 40 тисяч поляків підтримали його. Така підтримка демонструє справжнє ставлення польського народу до України", – наголосив Сибіга. 

"Ще раз висловлюю вам велику подяку за вашу допомогу і за тепло, яке зігріває нас у найтемніші часи", – додав він. 

Вдень 21 січня польський благодійний збір на генератори та іншу допомогу для Києва в умовах енергокризи на шосту добу перетнув цільову позначку 5 млн злотих, внески не припиняються.

Початково організатори ставили за мету зібрати гроші на 100 генераторів та зарядних станцій. Проте збір швидко набув велетенського розголосу у польському сегменті соцмереж, потрібну суму зібрали дуже швидко, а кількість донатів лише зростала. Після того цільову суму кілька разів підвищували, остання з них – 5 мільйонів злотих (60 млн гривень).

Раніше Сибіга закликав небайдужих у всьому світі наслідувати приклад Польщі. 

Також у середу Андрій Сибіга обговорив з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас додаткову енергетичну допомогу для України.

Сибіга Польща
