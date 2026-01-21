Сибига на польском языке поблагодарил поляков, пожертвовавших уже 60 млн грн "на тепло для Киева"
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил всех неравнодушных, которые присоединились к польскому сбору на энергоподдержку для Киева и собрали уже 5 млн злотых; обращение он записал на польском языке.
Как сообщает "Европейская правда", видео и пост Сибига опубликовал в своем X.
Сибига отметил, что возвращается в Украину транзитом через Варшаву и хочет еще раз поблагодарить каждую польскую семью и всех неравнодушных, которые присоединились к сбору "на тепло для Киева".
Wracając do domu przez Warszawę, nie mogłem powstrzymać się od podziękowania każdej polskiej rodzinie, każdej osobie o otwartym sercu i całemu polskiemu społeczeństwu.
Ukraina przechodzi bardzo ciężką zimę. I wy jesteście z nami w tych trudnych okolicznościach.
Zbiórka środków… pic.twitter.com/5XWv4yqORd– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 21, 2026
"Украина переживает очень сложную зиму. И вы в этих трудностях – рядом с нами. Сбор, организованный польскими организациями, уже накопил более 5 млн злотых. Около 40 тысяч поляков поддержали его. Такая поддержка демонстрирует истинное отношение польского народа к Украине", – подчеркнул Сибига.
"Еще раз выражаю вам большую благодарность за вашу помощь и за тепло, которое согревает нас в самые темные времена", – добавил он.
Днем 21 января польский благотворительный сбор на генераторы и другую помощь для Киева в условиях энергокризиса на шестые сутки пересек целевую отметку в 5 млн злотых, взносы не прекращаются.
Изначально организаторы ставили целью собрать деньги на 100 генераторов и зарядных станций. Однако сбор быстро приобрел огромную известность в польском сегменте соцсетей, нужную сумму собрали очень быстро, а количество донатов только росло. После этого целевую сумму несколько раз повышали, последняя из них – 5 миллионов злотых (60 млн гривен).
Ранее Сибига призвал неравнодушных во всем мире последовать примеру Польши.
Также в среду Андрей Сибига обсудил с главным дипломатом ЕС Каей Каллас дополнительную энергетическую помощь для Украины.