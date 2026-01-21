Укр Рус Eng

Сибіга обговорив з Каллас додаткову енергетичну допомогу для України

Новини — Середа, 21 січня 2026, 15:57 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про телефонну розмову з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас, у якій вони обговорили додаткову підтримку для України, зокрема енергетичну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів своєму Х.

Андрій Сибіга зазначив, що підтримує активний діалог з високою представницею ЄС для мобілізації максимальної підтримки для України, і під час сьогоднішньої розмови йшлося про безпековий вимір та енергетику.

"Ми координуємо наступні кроки, щоб невідкладно закрити потреби енергосистеми України і громад, щоб відновити постачання електроенергії, тепло й воду для українців. Приділили особливу увагу зусиллям задля миру та ролі Європи у забезпеченні справедливого і сталого миру. Також ми обговорили подальші контакти на різних рівнях і нашу спільну роботу у межах міжнародних організацій", – розповів він. 

Питання додаткової енергетичної допомоги для України за останні дні стало предметом розмов українських посадовців з низкою партнерів. 

Нідерланди терміново виділили додаткові 23 млн євро на енергетичну допомогу Україні, Данія – додаткові 20 млн євро.

Азербайджан відправив Україні п’ять трансформаторів, генератори та інше обладнання для енергетичних потреб. 

Мер Києва Віталій Кличко оголосив, що Київ наступного тижня отримає дві міні-ТЕЦ від Німеччини.

Сибіга Кая Каллас
