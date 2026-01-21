СМИ: Зеленский в четверг отправится в Давос на встречу с Трампом

Президент Украины в четверг, 22 января, прибудет на Всемирный экономический форум в Давосе, чтобы встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Axios со ссылкой на украинского чиновника.

По данным издания, Зеленский планирует встретиться с Трампом в Швейцарии в то время, как посланники Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву на встречу с правителем России Владимиром Путиным.

Обе встречи будут посвящены обсуждению "мирного плана" США по завершению войны в Украине.

Соединенные Штаты "близки к соглашению" с Украиной по пунктам плана, тогда как Россия до сих пор публично не соглашалась на него.

Axios пишет, что тот факт, что Россия до сих пор не приняла 20-пунктный план, является одной из причин, почему Белый дом не хотел подписывать "план процветания" для Украины во время Всемирного экономического форума в Давосе на этой неделе.

Во время выступления на форуме президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе. По его словам, эта встреча запланирована на среду.

В то же время советник президента Украины Дмитрий Литвин впоследствии уточнил в комментарии журналистам, что по состоянию на 17:00 среды президент находится в Киеве.

20 января Зеленский заявлял, что условием для встречи с американской стороной в Давосе должны быть конкретные результаты.