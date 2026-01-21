Европарламент приостановил утверждение торгового соглашения ЕС и США

В Европарламенте официально подтвердили приостановку работы над утверждением торгового соглашения ЕС и США в связи с последними тарифными угрозами Дональда Трампа в отношении ряда членов Евросоюза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем X объявил председатель торгового комитета Европарламента, представитель фракции социал-демократов Бернд Ланге.

"Теперь официально: соглашение ЕС и США на паузе до дальнейших сообщений. Наша переговорная команда только что решила приостановить работу комитета над юридической имплементацией соглашения в Торнбери", – сообщил Ланге.

📢Now official: EU-US deal is on hold until further notice!

Our negotiating team just decided to suspend work of @ep_trade on the legal implementation of Turnberry deal.

Our sovereignty and territorial integrity are at stake. Business as usual impossible #Greenland #tariffs – Bernd Lange (@berndlange) January 21, 2026

"На кону – наш суверенитет и территориальная целостность. "Бизнес как обычно" уже невозможен", – добавил евродепутат.

Перед этим лидеры крупнейших групп Европарламента заявили о необходимости приостановить утверждение торгового соглашения ЕС с США из-за тарифных угроз Трампа ряду европейских стран за позицию по Гренландии.

Кроме того, Трамп пригрозил Франции гигантскими пошлинами на шампанское из-за ожидаемого отказа присоединиться к создаваемому им Совету мира.

Напомним, 27 июля США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Реакция европейских столиц на него была неоднозначной, от Европарламента также раздалась критика за чрезмерные уступки ЕС.

Перед этим США угрожали пошлинами на европейские товары в размере 30%, тогда как ЕС надеялся сохранить основную ставку тарифов на уровне 10%.