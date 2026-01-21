Міністр освіти Чехії вивісить прапор України на четверті роковини повномасштабного нападу РФ
Міністр освіти Чехії Роберт Плага заявив, що на четверті роковини повномасштабного нападу Росії на Україну він вивісить український прапор на своє відомство.
Про це він сказав у інтерв’ю Deník.cz, передає "Європейська правда".
Варто зауважити, що про таке рішення Плаги стало відомо на тлі того, як восени голова нижньої палати чеського парламенту, Палати депутатів Чехії, Томіо Окамура наказав зняти з парламентської будівлі прапор України, який висів там на знак солідарності з 2022 року.
"У четверту річницю агресії Росії проти України, 24 лютого, я вивішу український прапор на будівлі Міністерства освіти", – заявив міністр освіти Чехії.
Він зазначив, що те ж зробить із ізраїльським прапором на знак поваги до жертв терористичного нападу ХАМАС.
За його словами, прапор Чехії повинен майоріти на офіційних будівлях, за винятком подібних випадків. У своєму кабінеті він сам має прапор ЄС.
Як зазначається, Плага раніше висловлював у ЗМІ свою повагу до українських студентів і викладачів, яким вдалося інтегруватися. На його думку, це є яскравим свідченням реальної чеської допомоги біженцям.
"Я не буду говорити про винищувачі та військові поставки, але 52 тисячі українських дітей у нашій системі освіти чітко показують, на чиєму боці ми в цьому конфлікті", – додав чеський міністр.
Нагадаємо, крок Окамури викликав негайну політичну реакцію: опозиційні партії назвали цей крок "ганебним жестом" і вивісили українські прапори у своїх офісах у Палаті депутатів.
У своїй новорічній промові Окамура, голова ультраправої партії "Свобода і пряма демократія", виступив проти допомоги Україні і заявив про "хунту Зеленського".
Після цього посол України у Празі Василь Зварич відзначив, що останні заяви Окамури на адресу України, українців та українського керівництва відображають російську пропаганду і є неприйнятними.
Глава МЗС країни Петр Мацінка назвав недоречними такі оцінки щодо чеського топпосадовця з боку посла іноземної держави. Прем’єр Чехії Андрей Бабіш заявив, що Зварич порушив дипломатичний етикет.
Пізніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга мав розмову з Мацінкою щодо двосторонніх відносин між країнами на тлі скандалу – вони домовилися "перегорнути сторінку" у відносинах, а Мацінка відвідав Київ.