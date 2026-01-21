Министр образования Чехии вывесит флаг Украины в четвертую годовщину полномасштабного нападения РФ

Министр образования Чехии Роберт Плага заявил, что в четвертую годовщину полномасштабного нападения России на Украину он вывесит украинский флаг на своем ведомстве.

Об этом он сказал в интервью Deník.cz, передает "Европейская правда".

Стоит отметить, что о таком решении Плаги стало известно на фоне того, как осенью председатель нижней палаты чешского парламента, Палаты депутатов Чехии, Томио Окамура приказал снять с парламентского здания флаг Украины, который висел там в знак солидарности с 2022 года.

"В четвертую годовщину агрессии России против Украины, 24 февраля, я вывешу украинский флаг на здании Министерства образования", – заявил министр образования Чехии.

Он отметил, что то же самое сделает с израильским флагом в знак уважения к жертвам террористического нападения ХАМАС.

По его словам, флаг Чехии должен развеваться на официальных зданиях, за исключением подобных случаев. В своем кабинете он сам имеет флаг ЕС.

Как отмечается, Плага ранее выражал в СМИ свое уважение к украинским студентам и преподавателям, которым удалось интегрироваться. По его мнению, это является ярким свидетельством реальной чешской помощи беженцам.

"Я не буду говорить об истребителях и военных поставках, но 52 тысячи украинских детей в нашей системе образования четко показывают, на чьей стороне мы в этом конфликте", – добавил чешский министр.

Напомним, шаг Окамуры вызвал немедленную политическую реакцию: оппозиционные партии назвали этот шаг "позорным жестом" и вывесили украинские флаги в своих офисах в Палате депутатов.

В своей новогодней речи Окамура, председатель ультраправой партии "Свобода и прямая демократия", выступил против помощи Украине и заявил о "хунте Зеленского".

После этого посол Украины в Праге Василий Зварич отметил, что последние заявления Окамуры в адрес Украины, украинцев и украинского руководства отражают российскую пропаганду и являются неприемлемыми.

Глава МИД страны Петр Мацинка назвал неуместными такие оценки в отношении чешского топ-чиновника со стороны посла иностранного государства. Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Зварич нарушил дипломатический этикет.

Позже министр иностранных дел Андрей Сибига провел беседу с Мацинкой о двусторонних отношениях между странами на фоне скандала – они договорились "перевернуть страницу" в отношениях, а Мацинка посетил Киев.