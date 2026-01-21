У Ватикані розглядають можливість приєднання до Ради миру Трампа

У Ватикані заявили, що США запросили Папу Римського Лева XIV до Ради миру американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомив журналістам у середу, 21 січня, кардинал П'єтро Паролін, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

За словами Пароліна, Папа Римський розглядає це запрошення.

"Папа отримав запрошення, і ми розглядаємо, що робити. Я вважаю, що це питання вимагає трохи часу для обмірковування, перш ніж давати відповідь", – зазначив він.

Нагадаємо, президент Франції відмовився від запрошення Трампа долучитися до Ради миру. Аналогічне рішення ухвалила Італія.

За планами Трампа, Рада миру щодо сектора Гази повинна бути створена під ширшою парасолькою Ради миру, для участі у якій президент США Дональд Трамп збирається вимагати від держав по мільярду доларів.

Трамп запросив до членства у Раді миру низку європейських держав, Канаду, а також Росію і Білорусь, самопроголошений президент якої напередодні підписав документ про приєднання до Ради.