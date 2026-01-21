В Ватикане рассматривают возможность присоединения к Совету мира Трампа

В Ватикане заявили, что США пригласили Папу Римского Льва XIV в Совет мира американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщил журналистам в среду, 21 января, кардинал Пьетро Паролин, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам Паролина, Папа Римский рассматривает это приглашение.

"Папа получил приглашение, и мы рассматриваем, что делать. Я считаю, что этот вопрос требует немного времени для обдумывания, прежде чем давать ответ", – отметил он.

Напоминим, президент Франции отказался от приглашения Трампа присоединиться к Совету мира. Аналогичное решение приняла Италия.

По планам Трампа, Совет мира по сектору Газа должен быть создан под более широким зонтиком Совета мира, для участия в котором президент США Дональд Трамп собирается требовать от государств по миллиарду долларов.

Трамп пригласил в члены Совета мира ряд европейских государств, Канаду, а также Россию и Беларусь, самопровозглашенный президент которой накануне подписал документ о присоединении к Совету.