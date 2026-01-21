Конгресмен-республіканець закликав Трампа передати Україні засоби ППО

Член Палати представників США від Республіканської партії Дон Бейкон закликав адміністрацію США передати Україні далекобійну зброю та засоби протиповітряної оборони на тлі російських атак на об’єкти енергетики.

Про це, як пише "Європейська правда", Бейкон написав у соцмережі X.

Конгресмен порівняв обсяги допомоги Україні від чинної адміністрації з попередньою, заявивши, що обидва президенти США робили "занадто мало".

"Адміністрація Трампа робить занадто мало, щоб допомогти Україні. Ми повинні надсилати більше високоточної зброї дальньої дії та більше засобів протиповітряної оборони. Адміністрація Байдена надсилала занадто мало і занадто пізно. Але це було краще, ніж зараз", – написав Бейкон.

Законодавець США написав це у відповідь на допис United24, де йдеться про те, що російська атака у ніч проти 20 січня позбавила опалення 4 тисячі житлових будинків у Києві.

Нагадаємо, в уряді Німеччини назвали воєнними злочинами системні удари РФ по українській енергосистемі й об’єктах теплопостачання, що загрожують гуманітарною катастрофою у великих містах.

А Литва вручила представнику посольства Росії ноту протесту через масовану російську атаку на Україну у ніч проти вівторка, спрямовану на об’єкти енергетики.