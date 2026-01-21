Німеччина про удари РФ по українській енергетиці у морози: "Це – воєнні злочини"

В уряді Німеччини назвали воєнними злочинами системні удари РФ по українській енергосистемі й об’єктах теплопостачання, що загрожують гуманітарною катастрофою у великих містах.

Як повідомляє AFP, пише "Європейська правда", про це на пресконференції сказав речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус.

Речник засудив удари Росії по об’єктах української енергосистеми, що поглибили дефіцит електроенергії і залишили тисячі домівок без опалення у суворі морози.

"Путін використовує холод як зброю. Його дії – дуже нелюдські й негідні… На нашу думку, у цьому випадку Росія скоює воєнні злочини. Німеччина – рішуче на боці України", – зазначив речник німецького уряду.

Питання додаткової енергетичної допомоги для України за останні дні стало предметом розмов українських посадовців з низкою партнерів.

Нідерланди терміново виділили додаткові 23 млн євро на енергетичну допомогу Україні, Данія – додаткові 20 млн євро.

Азербайджан відправив Україні п’ять трансформаторів, генератори та інше обладнання для енергетичних потреб.

Мер Києва Віталій Кличко оголосив, що Київ наступного тижня отримає дві міні-ТЕЦ від Німеччини.