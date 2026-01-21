Член Палаты представителей США от Республиканской партии Дон Бейкон призвал администрацию США передать Украине дальнобойное оружие и средства противовоздушной обороны на фоне российских атак на объекты энергетики.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Бейкон написал в соцсети X.

Конгрессмен сравнил объемы помощи Украине от действующей администрации с предыдущей, заявив, что оба президента США делали "слишком мало".

"Администрация Трампа делает слишком мало, чтобы помочь Украине. Мы должны посылать больше высокоточного оружия дальнего действия и больше средств противовоздушной обороны. Администрация Байдена посылала слишком мало и слишком поздно. Но это было лучше, чем сейчас", – написал Бейкон.

Законодатель США написал это в ответ на сообщение United24, где говорится, что российская атака в ночь на 20 января лишила отопления 4 тысячи жилых домов в Киеве.

Напомним, в правительстве Германии назвали военными преступлениями системные удары РФ по украинской энергосистеме и объектам теплоснабжения, которые угрожают гуманитарной катастрофой в крупных городах.

А Литва вручила представителю посольства России ноту протеста из-за массированной российской атаки на Украину в ночь на вторник, направленной на объекты энергетики.