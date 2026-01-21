В Европарламенте выступили за решительный ответ ЕС на тарифы Трампа

Европейский парламент в среду, 21 января, принял резолюцию, в которой призвал лидеров ЕС "твердо, коллективно и решительно" отреагировать на торговые угрозы президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте Европарламента.

В резолюции евродепутаты осудили использование односторонних торговых угроз против государств-членов ЕС как форму принуждения.

Парламентарии также заявили, что Гренландия не должна использоваться как "инструмент для раскола" Европейского Союза.

В резолюции содержится призыв к решительному коллективному ответу на тарифные угрозы США.

"Парламент выражает сожаление по поводу более транзакционного подхода правительства США к внешней политике, который характеризуется снижением приверженности многосторонности и европейской безопасности", – отмечают депутаты.

Учитывая эти факторы, в дальнейшем ЕС должен избегать попадания в уязвимое положение, которое может угрожать принуждением со стороны другого государства, добавляют законодатели.

Напомним, 21 января Европарламент официально подтвердил приостановку работы над утверждением торгового соглашения ЕС и США в связи с последними тарифными угрозами Дональда Трампа.

В четверг, 22 января, лидеры стран ЕС соберутся на экстренный саммит в Брюсселе, чтобы обсудить варианты ответа на угрозы Вашингтона.

Напомним, Франция и Германия призвали Европу готовить "торговую базуку" в ответ на анонсированные пошлины от США.