В Іспанії профспілка залізничників оголосила страйк після смертельної аварії потягів

Іспанська профспілка машиністів потягів Semaf оголосила страйк, вимагаючи гарантування безпеки та надійності мережі після нещодавньої аварії в місті Адамус, яка спричинила загибель 43 людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила іспанська агенція EFE.

Після залізничної аварії в Адамусі (Кордова) та в Геліді (Барселона), спілка Semaf оголосила, що вимагатиме кримінальної відповідальності від осіб, відповідальних за безпеку на залізничній інфраструктурі. Залізничники заявляють, що рух у Каталонії не буде відновлено без достатніх гарантій безпечної експлуатації.

"Усі члени Semaf спустошені та вважають цю ситуацію постійного погіршення стану залізниці неприйнятною", – наголосили залізничники у своїй заяві.

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте у середу повідомив, що його відомство проведе переговори з профспілками, щоб спробувати досягти угоди, яка дозволить уникнути страйку.

В інтерв'ю на TVE 1 Пуенте заявив, що співчуває залізничникам і розуміє їхнє "занепокоєння" після загибелі машиністів поїздів у нещодавніх залізничних аваріях.

"Ми поговоримо, щоб спробувати досягти угоди, яка не передбачатиме страйку. Звичайно, вони мають на це право, але я не думаю, що це щось дасть", – заявив міністр.

Нагадаємо, у неділю в іспанському Адамусі кілька вагонів поїзда Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида з 300 пасажирами, зійшли з рейок і зіткнулися з поїздом Alvia, що рухався в протилежному напрямку зі 184 пасажирами на борту в напрямку Уельви. Внаслідок аварії загинули 43 людини, серед них – машиніст потяга.

Крім того, у вівторок неподалік Барселони сталась аварія із приміським поїздом, внаслідок якої загинула одна людина, ще 37 отримали поранення.