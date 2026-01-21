В Испании профсоюз железнодорожников объявил забастовку после смертельной аварии поездов

Испанский профсоюз машинистов поездов Semaf объявил забастовку, требуя обеспечения безопасности и надежности сети после недавней аварии в городе Адамус, которая привела к гибели 43 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило испанское агентство EFE.

После железнодорожной аварии в Адамусе (Кордова) и в Гелиде (Барселона), профсоюз Semaf объявил, что будет требовать уголовной ответственности от лиц, ответственных за безопасность на железнодорожной инфраструктуре. Железнодорожники заявляют, что движение в Каталонии не будет восстановлено без достаточных гарантий безопасной эксплуатации.

"Все члены Semaf опустошены и считают эту ситуацию постоянного ухудшения состояния железной дороги неприемлемой", – подчеркнули железнодорожники в своем заявлении.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте в среду сообщил, что его ведомство проведет переговоры с профсоюзами, чтобы попытаться достичь соглашения, которое позволит избежать забастовки.

В интервью на TVE 1 Пуэнте заявил, что сочувствует железнодорожникам и понимает их "беспокойство" после гибели машинистов поездов в недавних железнодорожных авариях.

"Мы поговорим, чтобы попытаться достичь соглашения, которое не будет предусматривать забастовку. Конечно, они имеют на это право, но я не думаю, что это что-то даст", – заявил министр.

Напомним, в воскресенье в испанском Адамусе несколько вагонов поезда Iryo, следовавшего из Малаги в Мадрид с 300 пассажирами, сошли с рельсов и столкнулись с поездом Alvia, двигавшимся в противоположном направлении с 184 пассажирами на борту в направлении Уэльвы. В результате аварии погибли 43 человека, среди них – машинист поезда.

Кроме того, во вторник недалеко от Барселоны произошла авария с пригородным поездом, в результате которой погиб один человек, еще 37 получили ранения.