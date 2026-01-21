Укр Рус Eng

Єврокомісія заклала 145 млн для України у бюджеті гуманітарної допомоги на 2026 рік

Новини — Середа, 21 січня 2026, 21:10 — Марія Ємець

Єврокомісія заклала 145 млн євро для гуманітарних потреб України в окремому бюджеті на гуманітарну допомогу у 2026 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні пресслужби. 

Єврокомісія оголосила деталі бюджету на гуманітарну допомогу від ЄС у 2026 році, загальна сума якого становить 1,9 млрд євро, з них 145 млн передбачені для України. 

Йдеться про допомогу у вигляді продуктів харчування і необхідного для облаштування тимчасового житла, допомогу у сфері охорони здоров’я дітей, проєкти підтримки найвразливіших категорій населення, дитячі освітні проєкти.  

8 мільйонів у бюджеті передбачені для Молдови. 

Найбільші суми закладені на гуманітарну допомогу різним регіонам Африки та країнам Близького Сходу, у тому числі cектору Гази. 

Ще понад 415 мільйонів зарезеровані на випадок непередбачуваних надзвичайних ситуацій.

Як відомо, Україна також отримує гуманітарну допомогу від європейських країн у рамках двосторонньої співпраці, що може надаватися напряму, або через Механізм цивільного захисту ЄС, або проєкти, що реалізуються міжнародними організаціями.  

Нагадаємо, у середу міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів головній дипломатці ЄС про нагальні потреби України на тлі кризи в енергетиці.

Ще низка країн анонсували додаткову енергетичну допомогу Україні, а польський збір "на тепло для Києва" перетнув позначку у 5 млн злотих.

