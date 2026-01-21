Еврокомиссия заложила 145 млн для Украины в бюджете гуманитарной помощи на 2026 год

Еврокомиссия заложила 145 млн евро для гуманитарных потребностей Украины в отдельном бюджете на гуманитарную помощь в 2026 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении пресс-службы.

Еврокомиссия объявила детали бюджета на гуманитарную помощь от ЕС в 2026 году, общая сумма которого составляет 1,9 млрд евро, из них 145 млн предусмотрены для Украины.

Речь идет о помощи в виде продуктов питания и необходимого для обустройства временного жилья, помощи в сфере здравоохранения детей, проектпх поддержки уязвимых категорий населения, детских образовательные проектах.

8 миллионов в бюджете предусмотрены для Молдовы.

Наибольшие суммы заложены на гуманитарную помощь различным регионам Африки и странам Ближнего Востока, в том числе сектору Газа.

Еще более 415 миллионов зарезервированы на случай непредвиденных чрезвычайных ситуаций.

Как известно, Украина также получает гуманитарную помощь от европейских стран в рамках двустороннего сотрудничества, которая может предоставляться напрямую, или через Механизм гражданской защиты ЕС, или проекты, реализуемые международными организациями.

Напомним, в среду министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал главной дипломатке ЕС о насущных потребностях Украины на фоне кризиса в энергетике.

Еще ряд стран анонсировали дополнительную энергетическую помощь Украине, а польский сбор "на тепло для Киева" пересек отметку в 5 млн злотых.