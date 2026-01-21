Путин предложил внести миллиард долларов в Совет мира из замороженных российских активов

Правитель России Владимир Путин заявил, что готов внести вклад в Совет мира, предложенный президентом США Дональдом Трампом, за счет замороженных в Соединенных Штатах российских активов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило российское агентство ТАСС.

Путин заявил, что Москва готова внести свой членский взнос в Совет мира в размере 1 млрд долларов. Однако, по его словам, речь идет о средствах из замороженных в США российских активов.

Глава Кремля также сказал, что получил от Трампа личное приглашение к членству в Совете мира по Сектору Газы.

В то же время Путин поручил Министерству иностранных дел РФ "проконсультироваться с партнерами", прежде чем принять приглашение.

Ранее писали, что среди приглашенных в Совет мира Трампа есть Россия и Беларусь.

20 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко первым подписал документ о присоединении страны к Совету мира по приглашению американского лидера Дональда Трампа.

По планам президента США, Совет мира по сектору Газа должен быть создан под более широким зонтиком Совета мира, для участия в котором Трамп собирается требовать от государств по миллиарду долларов за постоянное членство.