Польша передает Киеву и области 400 генераторов

Новости — Четверг, 22 января 2026, 07:11 — Иванна Костина

Временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич заявил, что его страна передает 400 генераторов для Киева и прилегающих общин.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Генераторы выделены из правительственных запасов.

"Уважаемые киевляне и жители общин вокруг Киева! К вам из Польши едет 400 генераторов разных типов из правительственных запасов. Польша помогает", – написал Лукасевич.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее поблагодарил всех неравнодушных, которые присоединились к польскому сбору на энергоподдержку для Киева и собрали уже 5 млн злотых; обращение он записал на польском языке.

Изначально организаторы ставили целью собрать деньги на 100 генераторов и зарядных станций. Однако сбор быстро приобрел огромную известность в польском сегменте соцсетей, нужную сумму собрали очень быстро, а количество донатов только росло. После этого целевую сумму несколько раз повышали, последняя из них – 5 миллионов злотых (60 млн гривен).

