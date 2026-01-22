Генсек НАТО розкрив подробиці зустрічі з Трампом, на якій досягли угоди по Гренландії

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що питання про силове захоплення Гренландії не обговорювалося під час зустрічі між ним і Дональдом Трампом, після якої оголосили про рамкову угоду щодо данського острова.

Про це Рютте сказав в ефірі Fox News, передає "Європейська правда".

Генсек НАТО розповів про це, розкриваючи деталі його перемовин з американським президентом у Давосі в середу.

"Це питання більше не піднімалося в моїх розмовах з паном президентом. Він дуже зосереджений на тому, що нам потрібно зробити, щоб захистити цей величезний арктичний регіон, де зараз відбуваються зміни, де китайці та росіяни стають дедалі активнішими", – сказав Рютте.

Трамп заявив, що ця угода стала причиною його рішення не вводити мита щодо низки європейських держав, які мали набути чинності 1 лютого.

"Це було справді головним предметом наших обговорень", – наголосив Рютте.

Трамп оголосив про нову "рамкову угоду" щодо Гренландії у своєму дописі в соціальній мережі Truth Social у середу ввечері під час Всесвітнього економічного форуму цього тижня.

Рютте назвав Трампа "абсолютно правим" щодо необхідності зміцнення безпеки в арктичному регіоні, зазначивши, що ймовірність того, що Росія або Китай стануть загрозою в цьому регіоні, зростає з кожним днем. Генеральний секретар НАТО також похвалив лідерство Трампа в тому, що він змусив інші країни НАТО платити більше грошей за оборону альянсу.

"Я б сказав, що саме він змусив всю Європу і Канаду досягти цього знаменитого показника у 5%, – наголосив Рютте, – що є надзвичайно важливим для нас, щоб зрівняти наші витрати, а також захистити себе".

Рютте також зазначив, що посилення нестабільності між країнами-членами НАТО, Росією та Китаєм підкреслило необхідність зміцнення безпеки в Арктичному регіоні.

Як повідомлялося, перед тим, як Трамп зробив своє оголошення щодо угоди, представники НАТО обговорили можливість отримання США суверенітету над гренландською територією для розміщення військових баз за зразком Кіпру.