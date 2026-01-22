Генсек НАТО раскрыл подробности встречи с Трампом, на которой достигли соглашения по Гренландии

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос о силовом захвате Гренландии не обсуждался во время встречи между ним и Дональдом Трампом, после которой объявили о рамочном соглашении по датскому острову.

Об этом Рютте сказал в эфире Fox News, передает "Европейская правда".

Генсек НАТО рассказал об этом, раскрывая детали его переговоров с американским президентом в Давосе в среду.

"Этот вопрос больше не поднимался в моих разговорах с господином президентом. Он очень сосредоточен на том, что нам нужно сделать, чтобы защитить этот огромный арктический регион, где сейчас происходят изменения, где китайцы и россияне становятся все более активными", – сказал Рютте.

Трамп заявил, что это соглашение стало причиной его решения не вводить пошлины в отношении ряда европейских государств, которые должны были вступить в силу 1 февраля.

"Это было действительно главным предметом наших обсуждений", – подчеркнул Рютте.

Трамп объявил о новом "рамочном соглашении" по Гренландии в своем посте в социальной сети Truth Social в среду вечером во время Всемирного экономического форума на этой неделе.

Рютте назвал Трампа "абсолютно правым" в отношении необходимости укрепления безопасности в арктическом регионе, отметив, что вероятность того, что Россия или Китай станут угрозой в этом регионе, растет с каждым днем. Генеральный секретарь НАТО также похвалил лидерство Трампа в том, что он заставил другие страны НАТО платить больше денег за оборону альянса.

"Я бы сказал, что именно он заставил всю Европу и Канаду достичь этого знаменитого показателя 5%, – подчеркнул Рютте, – что является чрезвычайно важным для нас, чтобы сравнять наши расходы, а также защитить себя".

Рютте также отметил, что усиление нестабильности между странами-членами НАТО, Россией и Китаем подчеркнуло необходимость укрепления безопасности в Арктическом регионе.

Как сообщалось, перед тем как Трамп сделал свое заявление о соглашении, представители НАТО обсудили возможность получения США суверенитета над гренландской территорией для размещения военных баз по образцу Кипра.