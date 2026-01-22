Президент Литви обіцяє розглянути приєднання до Ради миру Трампа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що розгляне можливість приєднання до "Ради миру", ініційованої президентом США Дональдом Трампом разом з іншими країнами Балтії та Північної Європи.

Заяву литовського президента наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Науседа підтвердив, що отримав запрошення приєднатися до Ради миру неофіційними каналами.

"Ми отримали певні неофіційні сигнали щодо бажання або небажання приєднатися. Ми будемо вирішувати ці питання у координації з нашими партнерами, і перш за все з партнерами по NB8 (формат співробітництва країн Північної Європи та Балтії. – Ред.)", – заявив Науседа в телефонному інтерв'ю порталу 15min.

При цьому він зазначив, що присутність деяких держав у Раді миру Трампа здається "гротескною", оскільки туди запросили і Білорусь.

"Я не буду згадувати інші, там є й інші країни з екзотичною назвою. Звичайно, "мир" – це слово, яке привертає увагу, і це привабливо в усіх сенсах", – сказав президент Литви.

Зазначимо, що серед запрошених є Україна та Росія.

Як повідомлялося, 20 січня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко першим підписав документ про приєднання країни до Ради миру на запрошення американського лідера Дональда Трампа.

За планами президента США, Рада миру щодо сектора Гази має бути створена під ширшою парасолькою Ради миру, для участі у якій Трамп збирається вимагати від держав по мільярду доларів за постійне членство.

Згідно з проєктом статуту, з яким ознайомилася агенція Reuters, Трамп очолюватиме Раду довічно, навіть якщо він більше не буде президентом США.