Президент Литвы обещает рассмотреть присоединение к Совету мира Трампа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что рассмотрит возможность присоединения к "Совету мира", инициированному президентом США Дональдом Трампом вместе с другими странами Балтии и Северной Европы.

Заявление литовского президента приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Науседа подтвердил, что получил приглашение присоединиться к Совету мира по неофициальным каналам.

"Мы получили определенные неофициальные сигналы о желании или нежелании присоединиться. Мы будем решать эти вопросы в координации с нашими партнерами, и прежде всего с партнерами по NB8 (формат сотрудничества стран Северной Европы и Балтии. – Ред.)", – заявил Науседа в телефонном интервью порталу 15min.

При этом он отметил, что присутствие некоторых государств в Совете мира Трампа кажется "гротескным", поскольку туда пригласили и Беларусь.

"Я не буду упоминать другие, там есть и другие страны с экзотическим названием. Конечно, "мир" – это слово, которое привлекает внимание, и это привлекательно во всех смыслах", – сказал президент Литвы.

Отметим, что среди приглашенных есть Украина и Россия.

Как сообщалось, 20 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко первым подписал документ о присоединении страны к Совету мира по приглашению американского лидера Дональда Трампа.

По планам президента США, Совет мира по сектору Газа должен быть создан под более широким зонтиком Совета мира, для участия в котором Трамп собирается требовать от государств по миллиарду долларов за постоянное членство.

Согласно проекту устава, с которым ознакомилось агентство Reuters, Трамп будет возглавлять Совет пожизненно, даже если он больше не будет президентом США.