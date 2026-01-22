Віткофф у Давосі заявив про прогрес у "мирних переговорах" та похвалив Зеленського

Спеціальний представник американського президента Стівен Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах щодо потенційного завершення російсько-української війни, а також похвалив залученість українського президента Володимира Зеленського.

Про це він сказав під час Українського сніданку у Давосі, який організований Фондом Віктора Пінчука, пише кореспондентка "Європейської правди".

Під час свого виступу Віткофф висловив впевненість у тому, що переговори щодо завершення російсько-української війни перебувають "на завершальній стадії".

"Думаю, ми досягли значного прогресу. Спочатку цього процесу було трохи непорозумінь, я планував часто їздити в Москву, але думаю, що це було достатньо важливо, щоб туди поїхати", – зазначив спецпредставник Трампа.

Він наголосив, що відчуває "оптимізм" щодо цього питання. Віткофф поділився, що мав розмову із українською делегацією у складі секретаря РНБО Рустема Умєрова, керівника Офісу президента Кирила Буданова та голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії напередодні ввечері.

"Вони, до речі, неймовірні. Українці, у вас тут чудова команда для переговорів. Ми провели багато часу разом. І я думаю, що ми зійшлися на одному питанні. Тому, якщо обидві сторони хочуть розв’язати це питання – ми це зробимо. І я сказав це президенту (Трампу. – Ред.) ще вчора", – зазначив Віткофф.

Відтак він згадав про Володимира Зеленського, який за його словами, "активно працює над цим питанням".

"Він доступний, завжди готовий, коли потрібно йому зателефонувати, щоб отримати напрямок, ми з ним зв’язуємось", – акцентував він та зазначив, що Трамп "також завжди доступний".

"Отже, ми вирушаємо до Москви сьогодні ввечері. Не залишаємося, їдемо одразу в Абу-Дабі. Це важлива точка, тому що в Абу-Дабі працюватимуть робочі групи. Військові питання, питання процвітання", – сказав Віткофф.

Він наголосив, що питання процвітання "є дуже важливим".

"Всю ніч ми говорили про позитивну динаміку розвитку української економіки та фінансової системи. Ринки капіталу, робочі місця, президент говорив про зону без мит для України, що, я вважаю, стане переломним моментом. Ви побачите, як індустрія почне масово переїжджати в цей регіон. Уявіть, що ви зможете конкурувати без сплати мит при експорті товарів до США", – додав він.

Нагадаємо, 17 січня українська делегація у складі Умєрова, Буданова та Арахамії перебувала у США для зустрічі з американською командою.

Повідомляли, що метою візиту української команди до Флориди було доопрацювання домовленостей про гарантії безпеки та економічне процвітання України з американськими партнерами.

Зеленський тоді говорив, що українська делегація у США має надати реальну інформацію про російські удари.

Також український президент заявив, що не вважає, що переговори між українською і американською командою завершились глухим кутом.