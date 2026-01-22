Уиткофф в Давосе заявил о прогрессе в "мирных переговорах" и похвалил Зеленского

Специальный представитель американского президента Стивен Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах о потенциальном завершении российско-украинской войны, а также похвалил вовлеченность украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом он сказал во время Украинского завтрака в Давосе, организованного Фондом Виктора Пинчука, пишет корреспондент "Европейской правды".

Во время своего выступления Уиткофф выразил уверенность в том, что переговоры о завершении российско-украинской войны "находятся на завершающей стадии".

"Думаю, мы достигли значительного прогресса. В начале этого процесса было немного недоразумений, я планировал часто ездить в Москву, но думаю, что это было достаточно важно, чтобы туда поехать", – отметил спецпредставитель Трампа.

Он подчеркнул, что испытывает "оптимизм" по этому вопросу. Уиткофф поделился, что накануне вечером беседовал с украинской делегацией в составе секретаря СНБО Рустема Умерова, главы Офиса президента Кирилла Буданова и председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Они, кстати, невероятные. Украинцы, у вас здесь отличная команда для переговоров. Мы провели много времени вместе. И я думаю, что мы сошлись на одном вопросе. Поэтому, если обе стороны хотят решить этот вопрос – мы это сделаем. И я сказал это президенту (Трампу. – Ред.) еще вчера", – отметил Уиткофф.

Затем он упомянул и о Зеленском, который, по его словам, "активно работает над этим вопросом".

"Он доступен, всегда готов, когда нужно ему позвонить, чтобы получить направление, мы с ним связываемся", – подчеркнул он и отметил, что Трамп "также всегда доступен".

"Итак, мы отправляемся в Москву сегодня вечером. Не остаемся, едем сразу в Абу-Даби. Это важная точка, потому что в Абу-Даби будут работать рабочие группы. Военные вопросы, вопросы процветания", – сказал Уиткофф.

Он подчеркнул, что вопрос процветания "очень важен".

"Всю ночь мы говорили о положительной динамике развития украинской экономики и финансовой системы. Рынки капитала, рабочие места, президент говорил о зоне без пошлин для Украины, что, я считаю, станет переломным моментом. Вы увидите, как индустрия начнет массово переезжать в этот регион. Представьте, что вы сможете конкурировать без уплаты пошлин при экспорте товаров в США", – добавил он.

Напомним, 17 января украинская делегация в составе Умерова, Буданова и Арахамии находилась в США для встречи с американской командой.

Сообщалось, что целью визита украинской команды во Флориду была доработка договоренностей о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины с американскими партнерами.

Зеленский тогда говорил, что украинская делегация в США должна предоставить реальную информацию о российских ударах.

Также украинский президент заявил, что не считает, что переговоры между украинской и американской командой завершились тупиком.