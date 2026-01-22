Рютте: Україні потрібні ракети та перехоплювачі, ми повинні підтримувати цей потік

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив на потребі підтримки України під час систематичних ударів Росії по критичній інфраструктурі.

Про це він сказав під час Українського сніданку у Давосі, який організований Фондом Віктора Пінчука, пише кореспондентка "Європейської правди".

Рютте висловив сподівання, що "мирні переговори" задля врегулювання російсько-української війни завершаться скоро.

"Сьогодні в Києві, Харкові, Львові, а також у багатьох маленьких містах України вода не подається. Ми знаємо, що електрика зникла. У Києві зараз -20°C. Тому, що нам потрібно – це тримати увагу щодо України. Не повинні відпускати цей момент. Мирні переговори – це чудово. Ми зробимо все, щоб їх успішно завершити, але це не станеться завтра", – сказав він.

Відтак Рютте наголосив: Україні потрібні перехоплювачі та ракети "вже завтра".

"Тому ми повинні залишатися зосередженими. Європейські та канадські друзі, ми повинні це зробити. І США готові постачати скільки завгодно військової техніки Україні, особливо в інтересах Європи. Ми повинні підтримувати цей потік і не втратити з уваги головну проблему – це боротьба з Росією. Українці це роблять, їм потрібна наша підтримка. Це також питання нашої колективної безпеки", – підсумував генеральний секретар НАТО.

Напередодні колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог заявив, що якщо Україна "переживе" цю зиму – перевага у війні буде на її боці, а не на боці Росії.

Нещодавно в МЗС України показали перелік енергодопомоги, яку Україні надали партнери у січні.

Також стало відомо, що Київ отримає дві міні-ТЕЦ від Німеччини, а Нідерланди додатково виділять 23 млн євро на енергетичну допомогу Україні.