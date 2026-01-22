Рютте: Украине нужны ракеты и перехватчики, мы должны поддерживать этот поток

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул необходимость поддержки Украины во время систематических ударов России по критической инфраструктуре.

Об этом он сказал во время Украинского завтрака в Давосе, организованного Фондом Виктора Пинчука, пишет корреспондент "Европейской правды".

Рютте выразил надежду, что "мирные переговоры" по урегулированию российско-украинской войны завершатся в ближайшее время.

"Сегодня в Киеве, Харькове, Львове, а также во многих маленьких городах Украины вода не подается. Мы знаем, что электричество пропало. В Киеве сейчас -20°C. Поэтому нам нужно сохранять внимание к Украине. Не должны упускать этот момент. Мирные переговоры – это замечательно. Мы сделаем все, чтобы их успешно завершить, но это не произойдет завтра", – сказал он.

Затем Рютте подчеркнул: Украине нужны перехватчики и ракеты "уже завтра".

"Поэтому мы должны оставаться сосредоточенными. Европейские и канадские друзья, мы должны это сделать. И США готовы поставлять сколько угодно военной техники Украине, особенно в интересах Европы. Мы должны поддерживать этот поток и не упускать из виду главную проблему – это борьба с Россией. Украинцы это делают, им нужна наша поддержка. Это также вопрос нашей коллективной безопасности", – подытожил генеральный секретарь НАТО.

Накануне бывший спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что если Украина "переживет" эту зиму – преимущество в войне будет на ее стороне, а не на стороне России.

Недавно в МИД Украины показали перечень энергопомощи, которую Украине предоставили партнеры в январе.

Также стало известно, что Киев получит две мини-ТЭЦ от Германии, а Нидерланды дополнительно выделят 23 млн евро на энергетическую помощь Украине.