В Іспанії назвали ймовірну причину зіткнення поїздів із 43 загиблими

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте визнав у середу "безсумнівну ймовірність" того, що причиною залізничної катастрофи в місті Адамус, яка забрала життя 43 осіб, став дефект рейок.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву іспанського міністра наводить El Pais.

Однак він наголосив, що, за винятком людської помилки, жодна гіпотеза не відкидається.

Пуенте протягом свого виступу повторив, що це надзвичайно складний випадок, і раніше не траплялось нічого подібного.

Щодо пошкоджень, виявлених на колії, міністр зазначив, що вони ще не знають напевно, чи є вони "причиною, наслідком або частково причиною і частково наслідком", оскільки "набагато більше" ділянок колії були "пошкоджені або викривлені" крім ділянки, де, як вважається, стався схід поїзда з рейок.

При цьому він вказав, що у жовтні-листопаді минулого року оператор інфраструктури провів три перевірки ділянки, де сталася аварія, та її компонентів безпеки. Зовсім недавно, 7 січня, було проведено повну перевірку стрілочних переводів на відгалуженні в Адамусі.

Нагадаємо, в іспанському Адамусі кілька вагонів поїзда Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида з 300 пасажирами, зійшли з рейок і зіткнулися з поїздом Alvia, що рухався в протилежному напрямку зі 184 пасажирами на борту в напрямку Уельви.

Іспанська влада виключила диверсію як можливу причину трагедії на залізниці.

Крім того, у вівторок неподалік Барселони сталась аварія із приміським поїздом, внаслідок якої загинула одна людина, ще 37 отримали поранення.