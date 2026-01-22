В Испании назвали вероятную причину столкновения поездов с 43 погибшими

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте признал в среду "несомненную вероятность" того, что причиной железнодорожной катастрофы в городе Адамус, унесшей жизни 43 человек, стал дефект рельсов.

Как сообщает "Европейская правда", заявление испанского министра приводит El Pais.

Однако он подчеркнул, что, за исключением человеческой ошибки, ни одна гипотеза не отвергается.

Пуэнте в ходе своего выступления повторил, что это чрезвычайно сложный случай, и раньше ничего подобного не случалось.

Относительно повреждений, обнаруженных на пути, министр отметил, что они еще не знают наверняка, являются ли они "причиной, следствием или частично причиной и частично следствием", поскольку "гораздо больше" участков пути были "повреждены или искривлены" кроме участка, где, как считается, произошел сход поезда с рельсов.

При этом он указал, что в октябре-ноябре прошлого года оператор инфраструктуры провел три проверки участка, где произошла авария, и его компонентов безопасности. Совсем недавно, 7 января, была проведена полная проверка стрелочных переводов на ответвлении в Адамусе.

Напомним, в испанском Адамусе несколько вагонов поезда Iryo, следовавшего из Малаги в Мадрид с 300 пассажирами, сошли с рельсов и столкнулись с поездом Alvia, двигавшимся в противоположном направлении с 184 пассажирами на борту в направлении Уэльвы.

Испанские власти исключили диверсию как возможную причину трагедии на железной дороге.

Кроме того, во вторник недалеко от Барселоны произошла авария с пригородным поездом, в результате которой погиб один человек, еще 37 получили ранения.