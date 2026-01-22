Из-за мощного шторма в Греции погибли два человека

Сильные ливни в Греции унесли жизни двух человек и нарушили работу школ и транспорта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Северные острова Эгейского моря объявили состояние повышенной готовности в связи с непогодой. Метеоролог Димитрис Зиакопулос сказал, что главной проблемой в четверг будет сильный ветер на Кикладах, восточном Крите, Додеканесе и восточных островах Эгейского моря.

"Мы ожидаем юго-восточные ветры, которые достигнут 10 баллов по шкале Бофорта (12 баллов)", – сказал он. "Такие ветры не только представляют угрозу для судов или могут повалить деревья на суше, но и создают штормовые волны, то есть затопляют сушу морской водой", – пояснил он.

Штормы в среду днем унесли жизни двух человек на материке. На востоке Пелопоннеса 53-летний офицер береговой охраны получил смертельную травму головы в порту Паралио Астрос, упав в воду при попытке закрепить лодки против штормового ветра. А в южном пригороде Афин Глифада женщина была смыта бурным наводнением и утонула.

Власти были вынуждены закрыть часть главной улицы Вулиагменис в Глифаде после ее затопления, а три дома, построенные у русла реки в соседнем пригороде Агиос Димитриос, были эвакуированы.

Пожарная служба получила десятки звонков с просьбой о помощи в связи с наводнениями, преимущественно в южной и западной частях Афин, а в столице ветер повалил несколько деревьев. Две станции железной дороги были закрыты из-за затопления, а в некоторых районах города произошли перебои с электроснабжением.

Школы были закрыты в качестве меры предосторожности в столичном регионе и других частях страны, а государственным служащим было рекомендовано работать из дома. Большинство паромных перевозок было приостановлено, а поваленные деревья препятствовали движению поездов на северо-западе Пелопоннеса.

Во время штормов также выпало много снега во многих районах северной и центральной Греции. В четверг в горных районах ожидается еще больше снега.

В Венгрии в результате непогоды на прошлой неделе приостановил работу международный аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште. Аэропорт словацкой столицы Братиславы также закрывали из-за неблагоприятных погодных условий.

Сообщали также, что в связи с погодными условиями персонал был вынужден закрыть международный аэропорт Вены и ограничить количество рейсов в аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге.